3. Oktober 2024 Konzert am Tag der Deutschen Einheit: Santiano kehren in die Flensburger Campushalle zurück Von Julian Heldt | 09.10.2023, 16:03 Uhr Vor neun Jahren: Santiano im Jahr 2014 bei einem Konzert kurz vor Weihnachten in der Campushalle (damals noch Flens-Arena). Foto: Marcus Dewanger, Archiv

Sechs Jahre nach ihrem letzten Konzert in Flensburg spielen Santiano am 3. Oktober 2024 wieder in der Campushalle. Wie wichtig ihnen dieser Auftritt trotz der Einschränkungen durch die niedrige Hallendecke ist, haben sie shz.de gegenüber deutlich gemacht.