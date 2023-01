Unter anderem am ZOB kommt es in Flensburg hin und wieder zu Auseinandersetzungen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Kontrollen in Flensburg Mehr Sicherheit für Südermarkt und ZOB? Ordnungsamt soll mehr Personal bekommen Von Annika Kühl | 24.01.2023, 15:03 Uhr

Nach einem Pilotprojekt am Südermarkt will die Verwaltung auch längerfristig mehr Kräfte in der Stadt einsetzen. Damit soll nicht nur für Sicherheit an den Brennpunkten gesorgt, sondern auch die Kontrollen in den Randbezirken besser abgedeckt werden.