Sowohl das Auto als auch der Bus wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Foto: Sebastian Iwersen

Unfall in Flensburg Kollision mit Linienbus: Vier Verletzte bei Unfall in der Lecker Chaussee Von Sebastian Iwersen | 20.07.2023, 12:51 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus sind am Donnerstagmittag am Stadtrand insgesamt vier Menschen in die Notaufnahme eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer die Vorfahrt des Busses missachtet haben.