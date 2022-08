Meeresforellen frisch vom Markt: Bei Geyers gibt es oft Fisch und saisonale Gerichte. Foto: Michael Staudt up-down up-down Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg Koch-Serie zur OB-Wahl: Fabian Geyer brät Mandelforelle und hat einen Flensburg-Plan Von Antje Walther | 29.08.2022, 11:33 Uhr

Der promovierte Jurist erzählt in seiner Küche zu Hause in Engelsby, warum er kochen kann, was er von der Akademisierung hält und wie er den Wahlkampf empfindet.