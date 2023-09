Zum bundesweiten Klimastreik am Freitag, 15. September, ist auch in Flensburg eine Demo geplant. Nachdem die Flensburger Gruppe von Fridays for Future nicht mehr aktiv ist, rufen nun andere Klimaaktivisten im Namen von FFF Deutschland dazu auf. Initiatorin ist Katharina Khodami, die unter anderem Mitglied bei Parents For Future ist.

Die Aktion beginnt um 16 Uhr am Südermarkt und endet etwa 18 Uhr an der Hafenspitze. Geplant ist ein Demonstrationszug vom Südermarkt, weiter über Norderhofenden bis zum Nordermarkt, an dem Reden gehalten werden. Dann geht es über die Innenstadt weiter Richtung Norden und über Süderhofenden zur Hafenspitze. „Dort endet die Versammlung mit weiteren Reden verschiedener Nicht-Regierungs-Organisationen und Flensburger Klima-Gruppen sowie etwas Musik und Infos gegen 18.30 Uhr“, heißt es in der Ankündigung des Klimastreiks. Laut Stadtsprecher Clemens Teschendorf wurde eine Demo mit 300 Teilnehmern angemeldet.

Was einst als Schülerstreik der Schwedin Greta Tunberg begann, soll nun alle Generationen ansprechen. „Malt Schilder, nehmt die ganze Familie und Freunde mit, kommt mit Fahrrädern und Bollerwagen“, ruft Mit-Organisator Kim Kresten Petersen auf.

Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und Kohleausstieg bis 2030

Fridays for Future fordert mehr Klimaschutz und eine konsequente Klimapolitik und wirft der Politik „fehlende Handlungsbereitschaft in Bereichen der Umwelt- und Klimapolitik“ vor. „Wir sind die erste Generation, die mit den Folgen des Klimawandels leben muss und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann“, sagt Katharina Khodami. „Vernichtende Waldbrände, Wasserknappheit, Hitze und Dürre, zu heiße Meere, zerstörerische Sturzregen, Hagel im Sommer, aussterbene Arten, zerstörte Ernten: Die Menschheit steckt mitten in der Klimakrise. Diesen Sommer trifft sie uns alle vor unserer Haustür - und Menschen mit wenig Geld am härtesten. Doch statt uns vor der Klimakrise zu schützen, wird echter Klimaschutz verzögert und blockiert.“

In einem Papier fordern die Demonstrierenden die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und konkret für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030. Zudem soll eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energie erreicht und eine CO2-Steuer eingeführt werden.



„Unsere Forderungen sind klar und die Wissenschaft steht hinter uns – es fehlt nur noch eine Politik, die endlich tut, was nötig ist“, ergänzt Kim Kresten Petersen. „Wir wollen eine Regierung, die sich an den Klimazielen orientiert, denen sie sich verpflichtet hat.“