Vor der KFC-Filiale am Citti-Park in Flensburg laufen die letzten Bauarbeiten auf Hochtouren. Foto: Benjamin Nolte Filiale am Citti-Park Der Countdown läuft: KFC öffnet am Sonntag in Flensburg Von Benjamin Nolte | 07.10.2022, 08:45 Uhr

Am 9. Oktober öffnet wie geplant eine Filiale der US-Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken am Citti-Park. Trotz der angespannten Situation in der Baubranche gab es nach Angaben der Bauherren keine Verzögerungen.