Mal wieder Duell, mal wieder extravagant: Katherine aus Flensburg (links) und Nina wetteifern um die ausgefallenere Pose. Foto: Richard Hübner up-down up-down Germany‘s Next Topmodel mit Heidi Klum Sechs weitere Konkurrentinnen für GNTM-Kandidatin Katherine aus Flensburg Von Antje Walther | 07.04.2023, 07:57 Uhr

In Folge acht von Germany‘s Next Topmodel mit Heidi Klum kommen zu den 13 noch wetteifernden Nachwuchsmodels sechs Models hinzu. Die meisten sind Best Ager und könnten die Mutter der bisherigen Kandidatinnen sein.