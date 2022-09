Fabian Geyer oder Simone Lange: Am Sonntag entscheidet sich, wer künftig die Flensburger Stadtverwaltung führen wird. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down OB-Wahl 2022 in Flensburg „Ein Schnacker“: Jusos und Grüne Jugend machen Stimmung gegen Fabian Geyer – Simone Lange teilt umstrittenen Flyer Von Julian Heldt | 26.09.2022, 15:54 Uhr

Man wolle in Flensburg kein „Seite an Seite mit Aluhutträgern“, heißt es in dem Flugblatt. CDU, FDP und WiF fordern die Verwaltungschefin nun auf, sich von dem Flyer zu distanzieren und die Verteilung zu untersagen. Sie sehen eine Grenzüberschreitung.