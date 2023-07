Der Opel Astra landete nach der Kollision mit der Verkehrsinsel auf der Seite. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Fahrt ohne Führerschein Alkoholisierter Jugendlicher verunglückt auf der Osttangente in Flensburg Von Heiko Thomsen | 07.07.2023, 08:26 Uhr

Er hätte gar nicht am Steuer des Wagens sitzen dürfen und war zudem noch alkoholisiert: Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in der Nacht zum Freitag auf der Osttangente in Flensburg mit dem Opel Astra seiner Mutter verunglückt.