Anlässlich des hohen Besuchs in der kommenden Woche hat das Nord-Tor der FFG einen neuen Anstrich erhalten. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius besuchen FFG Von Sebastian Iwersen | 16.06.2023, 14:06 Uhr

Für die kommende Woche hat sich hoher Besuch bei dem Flensburger Rüstungsunternehmen angekündigt, das bei der Versorgung der Streitkräfte in der Ukraine mittlerweile eine wichtige Rolle einnimmt. In dem Werk an der Werftstraße laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.