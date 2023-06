Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (links) und Verteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Minen-Räumpanzer auf dem Firmengelände der Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft „Eine große Ehre“: So war der Besuch von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei der FFG Von Julian Heldt | 20.06.2023, 16:48 Uhr

Es war das erste Mal überhaupt, dass ein Nato-Generalsekretär die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft besuchte. Noch in diesem Jahr will die FFG insgesamt 80 Leopard-1-Kampfpanzer an die Ukraine liefern.