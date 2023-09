Flensburg Umstrittener Umzug von Jacob Cement: Archäologische Untersuchungen in Geschlossenheck Von Julian Heldt | 13.09.2023, 17:22 Uhr Ein Luftbild von Mittwochmittag: Die sogenannte Sondageschnitte sind 200 bis 300 Meter lang. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Der geplante Umzug von Jacob Cement an die Nordstraße sorgte in den vergangenen Monaten für erhitzte Gemüter. Nun finden am Flensburger Stadtrand die ersten Untersuchungen statt.