Krankenhaus-Insolvenz in Flensburg Diako-Generalbevollmächtigter: „Es werden vorübergehend Leistungen eingeschränkt" Von Ove Jensen | 17.02.2023, 09:55 Uhr

Die Lage in der Diako-Frauenklinik war am Donnerstag Thema im Sozialausschuss des Landtags in Kiel. Geschäftsführer Ingo Tüchsen betonte dabei erneut, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.