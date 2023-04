Willy Sandvoß präsentiert einen der Neuzugänge: Für Hündin Jule sind die Vermittlungshürden höher als für viele andere Hunde. Foto: Antje Walther up-down up-down Tierheim Flensburg Politik will Chancen für Vermittlung von als „gefährlich“ eingestuften Hunden steigern Von Antje Walther | 27.04.2023, 17:10 Uhr

600 Euro Steuern: Ein breites politisches Bündnis will ab Mitte Mai einen Vorstoß in die Debatte einbringen, um die Hürden zur Vermittlung von als „gefährlich“ eingestufter Hunde zu senken. Nicht zuletzt, weil das Tierheim am Rande seiner Kapazitäten arbeitet.