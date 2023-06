Inge-Marie und Anne Carstensen übergeben den Kulturveranstaltungsbereich an Ole Kuschner (links) und Felix Weissenrieder. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Flensburg-Weiche Nach 400 Kulturveranstaltungen: Inge-Marie Carstensen gibt ihr Culturgut ab Von Julian Heldt | 27.06.2023, 18:06 Uhr

Konzerte, Kabarett und Tanzveranstaltungen: In den vergangenen Jahren konnte Inge-Marie Carstensen im Culturgut in Weiche zahlreiche hochkarätige Künstler begrüßen. Nun gibt sie den Betrieb in jüngere Hände. Die neuen Verantwortlichen für den Kulturbereich kennen das Culturgut bereits bestens.