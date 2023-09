„Safe Abortion Day“ Flensburger Frauenforum fordert Recht auf sichere Abtreibungen Von Mira Nagar | 20.09.2023, 13:36 Uhr Setzen sich am „Safe Abortion Day“ für das Recht auf sichere Abtreibungen ein: Anne-Marie Gerdsen (v.l.), Utta Weißing, Kirsten Kaack, Bobby Winkler, Birte Lohmann, Antonia Wiesbach und Svea Schnoor. Foto: Mira Nagar up-down up-down

Am „Safe Abortion Day“ am 28. September sind Infoveranstaltungen in der Innenstadt und eine Filmvorführung in der Norder 147 geplant.