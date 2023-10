Schotten dicht! Das Hochwasser kommt – und zwar mit Macht! Kirsten Herrmann erinnert sich noch genau an den 5. Januar 2017; damals wurde ihr Hotel Hafen Flensburg, gerade frisch an der Schiffbrücke eröffnet, von einer Sturmflut und einbrechenden Wassermassen heimgesucht, das neue Interieur schwer beschädigt. Der Pegel lag in der Spitze bei 1,76 Metern über Normalnull (NN). Das Eichenparkett kam hoch und muss nun, nach mehrmaligem Abschleifen, erneuert werden.

Sturmflut vom 5. Januar 2017. Foto: HHF

Damit sollte man tunlichst noch warten, denn was am Wochenende auf Flensburg zukommt, wird noch weitaus heftiger sein – wenn man den Vorhersagen Glauben schenkt. Starke Winde von Ost werden das Wasser voraussichtlich ab Donnerstagabend massiv in das Hafenbecken drücken. Am Mittwoch noch präsentierte die Förde eine trügerische, spiegelglatte Oberfläche. Still ruhte die See.

Nicht mehr an der Kaikante parken

Autofahrer stellten ihre Autos also vertrauensvoll an der Kaikante ab. Nur erfahrene Segler, die regelmäßig den Seewetterbericht verfolgen, brachten ihre Schiffe in Sicherheit. „Seitens der Stadt gab es ja noch überhaupt keine offiziellen Warnungen“, kritisiert Kirsten Herrmann. Sie appelliert: „Alles, was hier parkt, muss rechtzeitig weg!“

In den Oluf-Samson-Gang, so befürchten Anwohner, wird das Wasser etwa 30 Meter weit hineinfließen. Foto: Gunnar Dommasch

Der Höchststand (Peak) wird, Stand Mittwoch, in der Nacht auf Samstag erwartet. Gegen 6 Uhr morgens könnte die Ostsee dann bis auf 1,90 üNN steigen. Bei den Nachbarn in Dänemark, zum Beispiel Sonderburg, geht man gar von zwei Metern aus. Die prekäre Situation wird laut Experten ungewöhnlich lange anhalten, nämlich fast 48 Stunden.

Das Gute daran: Die Menschen werden nicht plötzlich überrascht, sie haben einen fast schon komfortablen Vorlauf. Das Hotel Hafen hat bereits alle möglichen und nötigen Vorkehrungen getroffen. „Der Pegel wird bis hoch zu den Fenstern steigen“, ist Kirsten Herrmann sicher. Sie wirkt angespannt.

Allen Gästen, die zum Wochenende anzureisen beabsichtigten, wurde abgesagt, ebenso den Lieferanten.

Die Türen sind bereits mit Schotten abgeriegelt, die Fenster mit Panzertape abgeklebt. Die IT, also Hardware, wird hochgebaut, der Fahrstuhl in den ersten Stock gefahren und abgeschaltet; dorthin wandert auch das gesamte Mobiliar aus dem Erdgeschoss. „Wir besorgen Sandsäcke, schließen alle Ventile, setzen Pumpen ein“, sagt die Hotel-Chefin, die diesmal nichts dem Zufall überlassen will. Nur eine kleine Crew wird durchgängig präsent sein, bis sich die Wogen geglättet haben.

Ein eigenes Hochwasserschutzsystem

Auch beim benachbarten Fachgeschäft „Fahnen Fischer“ ist man alarmiert. „Bis zu zwei Metern Hochwasser kriegen wir noch hin“, sagt Mitarbeiter Jan Wiltschek und zeigt auf grüne Platten, die zu einem Hochwasserschutzsystem zusammengefügt werden. Überdies verfüge man über eine leistungsstarke Pumpe gleich hinter der Eingangstür und drei weitere, „die zur Not eingesetzt werden können“. Die Fenster sollen mit Silikon abgedichtet werden.

Jan Wiltschek, Mitarbeiter bei „Fahnen Fischer", wird alsbald ein Schutzsystem anbringen müssen. Foto: Gunnar Dommasch

Dennoch konnte ein Eindringen des Wassers nicht immer verhindert werden. „Unser Tresen“, so Wiltschek stand mehr als einmal mehrere Zentimeter im Nassen.“ Da musste geschippt und gefegt werden. Um all das zu vermeiden, regt Kirsten Herrmann an, nach skandinavischem Vorbild prophylaktisch Schotten an der Kaikante zu installieren.

„Wir sind hier an der Schiffbrücke Einzelkämpfer, die ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt, aber nicht geschützt sind. “ Kirsten Herrmann Hotel-Chefin an der Schiffbrücke

Das gilt auch für die Hafenküche und das Seemannsheim: „Den Donnerstagabend ziehen wir noch durch“, sagt Geschäftsführerin Sandra Nielsen mutig, danach will sie den Betrieb einstellen. Zunächst. „Pumpen und Schotten stehen bereit“, ist sie noch zuversichtlich – und vertraut zudem auf die inzwischen eingebaute Rückstauklappe. Auch „Piet Henningsen“, Hansens Brauerei und die Bärenhöhle sind traditionell betroffen. Dort wird man mit Sicherheit wieder, vielleicht vom Schlauchboot aus, das schon vertraute Bild von sich auftürmenden Sandsäcken beobachten können. Aber ob das reichen wird?