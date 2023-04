Emre und Semra Ata sind verzweifelt: Ihr dreijähriger Sohn braucht spezielle Betreuung im Kindergarten, Dafür fehlt das Personal. Jetzt darf der Junge nur noch für zwei Stunden am Tag in die Kita – und auch das nur, wenn ein Elternteil ihn begeitet. Foto: Ove Jensen up-down up-down Flensburg-Weiche Kein Recht auf Kita-Platz für Kind mit Behinderung? Von Ove Jensen | 28.04.2023, 16:49 Uhr

Die städtische Kneipp-Kita in Weiche hat keine Fachkraft für eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Deshalb darf der Sohn von Emre und Semra Ata nur noch für zwei Stunden am Tag kommen – und das auch nur in Begleitung eines Elternteils.