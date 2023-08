Verbrechen vor 24 Jahren Erschütterung in Flensburg: Acht Monate altes Kind grausam getötet und im Backofen verbrannt Von Annika Kühl | 16.08.2023, 17:07 Uhr Der Tod des acht Monate alten Babys in Flensburg sorgte für Erschütterung in ganz Schleswig-Holstein. Gleichzeitig kam es andernorts zu ähnlich brutalen Fällen. Foto: Archiv up-down up-down

In den vergangenen Jahrzehnten haben brutale Verbrechen in Flensburg für Aufsehen gesorgt. In einer Serie widmen wir uns den spektakulärsten Mordfällen in Flensburg.