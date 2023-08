Regionalexpress fuhr nicht In Neumünster entlaufener Hund sorgt auch für Zugausfall zwischen Flensburg und Schleswig Von Sebastian Iwersen | 28.08.2023, 12:46 Uhr Auf den Regionalexpress in Richtung Hamburg warteten Reisende am Montagmorgen vergeblich. Archivfoto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Wer am Montagmorgen um 8.15 Uhr den Regionalexpress für eine Fahrt in Richtung Schleswig nutzen wollte, stand vor einem leeren Gleis – denn der Zug fiel aus. Die Bahn nannte als Grund einen Polizeieinsatz, doch der fand gar nicht an der betroffenen Strecke statt.