Projekt in Flensburg „Wood 4 our Hood": Holzskulpturen sollen die Neustadt verschönern Von Gunnar Dommasch | 01.07.2022, 15:44 Uhr

Mehrere Holzbildhauer haben sich zusammengetan und präsentieren ihre Skulpturen in den nächsten Wochen an mehreren Orten in der Neustadt.