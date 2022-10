Das betroffene Hochhaus in Harrislee liegt unweit des Flensburger Stadtrandes. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Hohe Mark 16 in Harrislee Brandserie im Hochhaus: Zehn Feuer in acht Monaten und noch immer keine Spur vom Täter Von Sebastian Iwersen | 10.10.2022, 15:53 Uhr

Nach dem Brand am Samstagabend machten in Harrislee Gerüchte die Runde. Angeblich habe die Polizei in der Nähe des Hauses einen Mann kontrollieren wollen, der dann weggelaufen sei und mit zahlreichen Streifenwagen von den Beamten gesucht worden sei.