Renate Clausen wohnt seit 42 Jahren im sechsten Stock des Hochhauses und möchte am Liebsten nur noch weg. FOTO: Sebastian Iwersen up-down up-down Brandserie in Harrislee Hohe Mark 16: Bewohner in ständiger Angst vor dem nächsten Feuer Von Sebastian Iwersen | 30.06.2022, 16:15 Uhr

Seitdem ein Feuerteufel in einem Mehrfamilienhaus in Harrislee sein Unwesen treibt, fürchten die Bewohner dort beinahe täglich um ihr Leben. So auch Renate Clausen, die seit fast einem halben Jahrhundert dort wohnt.