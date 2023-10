Spezialkräfte der Feuerwehr Höhenrettung in Flensburg: 140-Kilo-Person aus Fenster geborgen Von Benjamin Nolte | 17.10.2023, 11:04 Uhr Der Rettungsdienst brauchte Anfang der Woche Hilfe von den Kollegen der Höhenrettung, denn die Drehleiter reichte nicht aus. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down

Die Drehleiter reichte nicht aus, es musste ein Spezialaufbau her: In Flensburg musste die Berufsfeuerwehr am Montagabend, 16. Oktober, einen Mann retten.