Die anhaltenden Sturmböen haben am Donnerstag einen Baum an der Lecker Chaussee abgeknickt. Die Feuerwehr musste anrücken. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Schwere Sturmböen Umgestürzte Bäume: Herbststurm sorgt für Feuerwehreinsätze in Flensburg Von Sebastian Iwersen | 17.11.2022, 11:23 Uhr

Am Donnerstagvormittag musste die Berufsfeuerwehr in die Lecker Chaussee an der Stadtgrenze zu Handewitt ausrücken.