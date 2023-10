Plötzlich waren sie da, die drei großen Holzkisten. Seit gut einer Woche stehen sie vor der Nummer 87 an der Norderstraße – begleitet von grauen Steinquadern. Ähnlich sieht es vor der Kulturlücke aus. Die Kübel sollen demnächst bepflanzt und zu Hochbeeten werden. „Aktuell werden durch den vom Bauhof beauftragten Tiefbauer an drei Standorten insgesamt sieben Pflanzkübel in unterschiedlichen Größen aufgebaut“, erklärt Stadtsprecher Christian Reimer. Zwei Parkplätze fallen je Standort weg, insgesamt also sechs.

Die Kübel werden von grauen Granitsteinen flankiert. Foto: Gunnar Dommasch Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Aufbau ist ein weiterer Schritt in der Verkehrsberuhigung der Norderstraße, nachdem bereits Sitzgelegenheiten aus Holz (Parklets) und rot-weiße Poller an der Kreuzung zur er Norderfischerstraße installiert wurden.

Quader, Bank und Kübel auch vor der Kulturlücke. Foto: Mira Nagar Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei manchen Geschäftsinhabern sorgt die Verkehrsberuhigung aber eher für Unruhe. Die Kritik: Die neuen Elemente und der damit verbundene Wegfall der Parkplätze wurden nicht angekündigt. Laut einer Geschäftsinhaberin passierte das so zum wiederholten Mal. Plötzlich waren die Kübel da.

„Starke Dominanz des ruhenden Kfz-Verkehrs“

Dass die Norderstraße ruhiger werden soll, ist zwar bereits länger beschlossen und vielen auch bekannt. Doch stößt es auf Unverständnis, dass die aktuelle Umsetzung jeweils ohne Einbindung der Anlieger erfolgt. Laut Stadtsprecher Reimer würden vor einer Maßnahme die jeweiligen Stadtteilforen genutzt. „Eine individuelle Information der Anlieger kann leider nicht immer durchgeführt werden“, so Reimer.

In der Konzeptionierung der Verkehrsberuhigung wurde erkannt: „Wenige private Kfz-Stellplätze, ein dichter Geschäftsbestand sowie die Nähe zur Fußgängerzone verursachen eine starke Dominanz des ruhenden Kfz-Verkehrs in der Norderstraße. Das u.a. auch regelwidrige Parken auf den Gehwegen führt zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmenden.“

Die Kübel werden demnächst vom TBZ bepflanzt. Danach soll laut Reimer noch die Videodetektion für Rückstau an der Ecke Am Nordertor/Schiffbrücke umgesetzt werden – denn durch die aufgestellten Poller müssen Autofahrer bis zum Ende der Straße fahren und sorgen dort für mehr Verkehr. Weitere Maßnahmen sind laut Reimer vorerst nicht geplant.