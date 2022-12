Diakoniepastorin Birgit Lunde vergibt Spenden aus dem Bürgerfonds unter anderem an Carolin Thomsen und Ulrike Scheen vom Frauennotruf. Foto: Anja Ahrens up-down up-down Hilfe im Advent Wie der Bürgerfonds Flensburgern in Not hilft Von Flensburger Tageblatt | 11.12.2022, 13:22 Uhr

Der Bürgerfonds in Flensburg hilft schnell und unbürokratisch Menschen in Not, so unter anderem auch Frauen, die sich an den Frauennotruf wenden.