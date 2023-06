Heinz Lentzsch im Gespräch mit Sozialarbeiterin Brigitte Pristat vor der Obdachlosenunterkunft im Wilhelminental 38 in Flensburg. Foto: Ove Jensen up-down up-down Obdachlosen-Unterkunft in Flensburg Wie Heinz Lentzsch den Weg zurück ins geregelte Leben fand Von Ove Jensen | 15.06.2023, 10:48 Uhr

In seiner Mittagspause macht Kraftfahrer Heinz Lentzsch im Wilhelminental in Flensburg Station. Hier verbrachte er einst mehrere Monate als Obdachloser. Jetzt will er den Bewohnern der Unterkunft Mut machen.