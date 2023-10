Vom Grenzhandel bis zur Schusterkate: Wenn es einen Ort in der Region gibt, wo Dänisches und Deutsches geradezu verschmelzen, dann ist es wohl die Grenzgemeinde Harrislee.

Nach mehreren Anläufen hat der Hauptausschuss nun den Weg bereitet, um die Ortseingangsschilder künftig um die dänische Bezeichnung Harrislev zu ergänzen.

Svend Wippich vom SSW, der den Antrag gestellt hat, hat Recht: Niemandem wird etwas weggenommen, sondern es kommt etwas hinzu. Dennoch befürchten Kritiker, dass mit der Zweisprachigkeit am Ortseingang eher Trennendes konsolidiert werde.

Der Dannebrog ist ein vertrauter Anblick in der Harrisleer Nachbarschaft. Foto: Antje Walther

Natürlich nimmt jeder die Ergänzung unterschiedlich wahr. Für Touristen zum Beispiel, die die Region zum ersten Mal bereisen, enthalten diese Bezeichnungen eine zusätzliche Information und einen Hinweis auf die Grenzlandgeschichte. Der eine oder andere wird das vielleicht hinterfragen und erstmals von der friedlichen Abstimmung von 1920 hören.

Die Menschen, die hier leben, wissen das natürlich, aber ihnen wird vor Augen geführt, was vielen selbstverständlich erscheint: In Harrislev oder Flensborg leben Deutsche und Dänen friedlich zusammen.

Kein Zahn um Zahn

Zu sagen, umgekehrt in Dänemark, außer in Hadersleben/Haderslev, pflegt man dieses Symbol als Zeichen des Miteinanders (noch) nicht, hilft auch nicht weiter. Ein „Zahn um Zahn“ führt zu nichts; das sehen wir an vielen Konfliktherden dieser Welt. Dann lieber einen Schritt auf den Nachbarn zugehen – das wäre ein Beitrag zur Willkommens- und Erinnerungskultur und mehr als nur symbolisch.