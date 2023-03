Die Mieterin der verqualmten Wohnung wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Angebranntes Essen auf dem Herd Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung in Harrislee Von Heiko Thomsen | 28.03.2023, 22:41 Uhr

Nachbarn alarmierten am späten Dienstagabend die Feuerwehr, als sie Rauch in einer Wohnung im Musbeker Weg in Harrislee bemerkten.