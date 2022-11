Foto: Sebastian Iwersen Brandserie Erneut Feuer in Harrislee: Mülltonnen im Wiesenkamp in Flammen Von Sebastian Iwersen | 03.11.2022, 21:52 Uhr

Wochenlang war es ruhig in Harrislee. Nun sind erneut Mülltonnen in der Nähe der Straße Hohe Mark in Brand geraten.