Niels Hamester hat als Aushilfskraft bei Fleggaard angefangen. Foto: Karin Riggelsen up-down up-down Grenze zu Dänemark Harrislee: Was Mitarbeiter im Grenzhandel an einem Tag erleben Von Kerrin Jens (Der Nordschleswiger) | 25.07.2023, 09:06 Uhr

Wir haben Niels Hamester in der Fleggaard-Filiale in Harrislee besucht. Er ist Leiter der Süßwarenabteilung in dem Grenzmarkt.