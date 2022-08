Mehrere Löschfahrzeuge der Handewitter Wehr waren am Freitagabend bei einem Flächenbrand im Alten Kirchenweg im Hilfseinsatz. FOTO: Flensburger Foto und Pressedienst up-down up-down Brennende Grünfläche Handewitt: Flächenbrand neben Kindergarten Von Flensburger Foto und Pressedienst | 12.08.2022, 20:45 Uhr

Am Freitag ist in der Gemeinde Handewitt in der Nähe des dänischen Kindergartens eine Grünfläche in Brand geraten. Hitzebedingt sind noch weitere Feuer in der Region ausgebrochen.