Großeinsatz an der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg. Foto: Benjamin Nolte Friesische Lücke Großeinsatz mit sieben Rettungswagen: Schüler der Hannah-Arendt-Schule beklagen plötzlichen Hustenanfall Von Benjamin Nolte | 07.09.2022, 12:19 Uhr

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Großeinsatz an der Hannah-Arendt-Schule. Die Berufs- sowie die freiwillige Feuerwehr und zehn Rettungswagen wurden per Notruf alarmiert.