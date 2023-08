Schwierige Löscharbeiten in Flensburg Großbrand in der Wrangelstraße: „Feuer aus“ erst nach mehr als sechs Stunden Von Heiko Thomsen | 05.08.2023, 15:54 Uhr | Update vor 23 Min. Mehr als acht Stunden dauerten die Löscharbeiten, bis der Brand endgültig bekämpft war. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Auch wenn die größten Flammen am Morgen schnell gelöscht waren, dauerte der Einsatz der Feuerwehr auch am Samstagnachmittag noch an. Nun kommt auch noch schweres Gerät des Technischen Hilfswerks zum Einsatz.