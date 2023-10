19 Stunden lang kämpften Feuerwehrleute in der Duburger Straße gegen die verheerenden Flammen. Dennoch brannte das Haus am 13. Oktober vergangenen Jahres vollständig aus. Nur drei Tage später sorgte ein ähnlich großes Feuer in der Flensburger Innenstadt für Entsetzen: Diesmal stand ein Haus in der Großen Straße lichterloh in Flammen und konnte erst nach mehreren Stunden gelöscht werden.

Ermittlungen eingestellt

Jetzt steht fest: Für diese beiden Großbrände wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen geben. Wie die Polizei Flensburg auf Nachfrage von shz.de mitteilte, habe die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren in beiden Fällen eingestellt.

Beide Male habe es einen erheblichen Sachschaden, jedoch keine Verletzten gegeben, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg. Während es für das Feuer in der Duburger Straße zunächst eine Tatverdächtige gegeben habe, habe man für den Brand in der Großen Straße keinen Tatverdächtigen ermitteln können.

Andere Brandstifter bereits verurteilt

Die beiden Großfeuer fielen zeitlich in eine spektakuläre Brandserie, die Flensburg über Monate in Atem hielt. Schon kurz nach dem Brand in der Duburger Straße hatte die Polizei mitgeteilt, dass man zwar von Brandstiftung ausgehe, es jedoch keinen Zusammenhang mit der Brandserie gebe.

Tatsächlich wurden inzwischen drei Täter am Landgericht Flensburg unabhängig voneinander verurteilt. Ein Minderjähriger soll für mehrere Brände in einem Hochhaus in Harrislee verantwortlich sein. Zwei weitere Serien-Brandstifter wurden für ihre Taten in Flensburg zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.