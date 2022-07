Am Wochenende drängt sich der Verkehr an der Grenze besonders dicht. FOTO: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Deutsch-dänische Grenze Kampf gegen den Grenzstau: Polizei will Lkw-Spur für Autos öffnen Von Helge Möller (nordschleswiger.dk) | 29.07.2022, 11:11 Uhr

Seit einigen Jahren hält die Politik an Grenzkontrollen fest, Staus sind die Folge. Nun in der Ferienzeit ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch. Die Polizei will mit einer Maßnahme am Autobahngrenzübergang Erleichterung schaffen.