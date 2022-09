Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Engelsby waren ausgerückt. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Einsatz in Flensburg Mann stirbt bei Wohnungsbrand in der Glücksburger Straße Von Heiko Thomsen | 11.09.2022, 17:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Einsatz in der Glücksburger Straße in Flensburg kam am Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben. Ein Nachbar hatte den Notruf gewählt.