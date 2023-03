Die Stadtwerke Flensburg rechnen durch einmalige Sondereffekte für dieses Jahr mit einem Gewinn von 130 Millionen Euro. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Flensburg Millionen-Gewinne der Stadtwerke: SPD fordert Grundpreisgarantie für Fernwärme-Kunden Von Julian Heldt | 14.03.2023, 17:06 Uhr

Im kommenden Jahr läuft die Wärmepreisbremse des Bundes aus. Dann könnten die Fernwärmepreise in Flensburg nochmals in die Höhe schießen – die SPD will dies mit einem neuen Instrument zumindest teilweise verhindern.