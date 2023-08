Einsatz im Einkaufszentrum Gasgeruch löst Großeinsatz in der Flensburg-Galerie aus Von Heiko Thomsen | 04.08.2023, 22:08 Uhr Unter Atemschutz suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache für den Geruch. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Mit einem Großaufgebot musste die Feuerwehr am Freitagabend zum Einkaufszentrum „Flensburg-Galerie“ in der Fußgängerzone ausrücken. Zeugen hatten einen verdächtigen Geruch im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Passage gemeldet.