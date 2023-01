Zwei Fahrzeuge wurde als Folge der Geisterfahrt auf der Osttangente in Flensburg beschädigt. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Unfall in Flensburg Geisterfahrer verursacht Kollision auf der Osttangente und flüchtet vom Unfallort Von Heiko Thomsen | 23.01.2023, 18:33 Uhr

Ein Geisterfahrer verursachte am Montagabend auf der Osttangente in Flensburg in Höhe Engelsby einen Unfall. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete unerkannt.