Foto: Heiko Thomsen Waldstraße und Katharinenhof Gemeldete Gasaustritte: Böswillige Fehlalarme halten Feuerwehr in Flensburg auf Trab Von Heiko Thomsen | 19.12.2022, 21:57 Uhr

Nach den Worten des Notrufnutzers sollte in Wohnungen am Katharinenhof und in der Waldstraße Gas ausströmen. Eine potentiell lebensgefährliche Situation, die ein Großaufgebot in Marsch gesetzt hat.