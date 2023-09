Flensburg Gartenlaube in der Nikolaiallee durch Feuer vollständig zerstört Von Heiko Thomsen | 13.09.2023, 08:40 Uhr Schon beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube lichterloh Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Auf einem abgelegenen Grundstück an der Flensburger Nikolaiallee stand in der Nacht zum Mittwoch ein hölzernes Gartenhaus in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.