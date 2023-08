Schwieriger Löscheinsatz Gartenlaube im Osbektal brennt nieder – Löschfahrzeug bleibt im Schlamm stecken Von Heiko Thomsen | 07.08.2023, 20:45 Uhr Schon beim Eintreffen der Feuerwehr stand die hölzerne Laube lichterloh in Flammen. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Eine bis auf die Osttangente sichtbare Rauchsäule stand am Montagabend über dem Stadtteil Mürwik. In der Kleingartenkolonie 119 in der Straße Osbek war ein Gartenhaus in Brand geraten. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fuhr sich auf einem unbefestigten Weg fest.