Auch am Abend bekämpft die Feuerwehr von der Drehleiter aus immer wieder auflodernde Brandherde im Dachgeschoss des zerstörten Hauses in Flensburg. Foto: Mira Nagar up-down up-down Feuer-Drama in Harrisleer Straße Gaffer-Videos vom tödlichen Großbrand in Flensburg kursieren im Netz und | 04.05.2023, 21:46 Uhr Von Mira Nagar Stephan Schaar | 04.05.2023, 21:46 Uhr

Während in dem brennenden Haus in der Harrisleer Straße in Flensburg zwei Menschen starben und weitere Bewohner um ihr Leben kämpften, haben Gaffer Videos des Dramas gedreht und diese im Netz veröffentlicht. Die Polizei prüft jetzt die strafrechtlichen Folgen der Aufnahmen.