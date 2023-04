Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) am Dienstagmorgen: Der Schriftzug am Heck der Fähre von Lars Windhorst ist bereits geändert. Statt „Tennor Ocean“ steht dort nun „Abu Samrah“. Foto: Ove Jensen up-down up-down Neubau der Flensburger Werft Windhorst-Fähre „Tennor Ocean“ heißt jetzt „Abu Samrah“ Von Ove Jensen | 25.04.2023, 13:03 Uhr

Die RoRo-Fähre aus der Produktion der FSG steht offenbar vor dem Abschied aus Flensburg. Die Auslieferung an den neuen Eigner steht noch aus. Der Name am Heck der bisherigen „Tennor Ocean“ ist aber bereits geändert.