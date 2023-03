So sieht die ehemalige „Honfleur“ jetzt aus. Foto: Piotr Gora up-down up-down Ro-Pax-Fähre Auf dem Weg nach Malaga: So sieht der FSG-Neubau „Honfleur“ jetzt aus Von Julian Heldt | 29.03.2023, 09:00 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren verließ das halbfertige Schiff die Flensburger Förde. Nun kommt es nach einigen Wirrungen in wenigen Stunden an seinem Bestimmungsort an.