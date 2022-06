Astrid Franke mit ihrem Sohn Boje (11), der die Friholtschule in Flensburg besucht. FOTO: privat Friholtschule Flensburg Eltern auf den Barrikaden: 1100 Euro pro Kind für zwei Wochen Ferienbetreuung Von Ove Jensen | 17.06.2022, 09:17 Uhr

Wer in den Sommerferien sein Kind an einer Flensburger Grundschule betreuen lassen will, zahlt dafür pro Woche 40 Euro. Das gilt aber nicht für Kinder mit Behinderungen. Damit wollen sich Eltern an der Friholtschule nicht mehr abfinden.