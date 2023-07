An einer Baustelle am Bahnhofswald ging das Rind in die Falle. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Bahnhofstraße gesperrt Freilaufendes Highland-Rind am Carlisle-Park: Flensburger Bahnhof abgesperrt Von Heiko Thomsen | 24.07.2023, 21:09 Uhr | Update vor 19 Min.

Sowohl Bundes- als auch Landespolizei rückten am Montagabend mit einem Großaufgebot am Carlisle-Park an. Ein zweites ausgebrochenes Tier sorgte an der Osttangente für Unruhe.