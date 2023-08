Ein Text und ein paar Minuten Zeit – beim Poetry Slam stellen Dichter ihre Werke vor: Lesend, schreiend, keuchend und röchelnd. Nur wenige Minuten haben die Literaten Zeit, das Publikum zu überzeugen, denn dieses entscheidet am Schluss über die beste Darbietung. Ein Grand Prix der Poesie.

Am Sonntag (19 Uhr) kommt der Dichterwettstreit ins Festzelt im Galwikpark, läutet so die Kulturwoche Flensburger Norden ein. Moderiert wird der Abend von Slam-Veteran Björn Högsdal, der vor etwa 20 Jahren die damals noch einigermaßen unbekannte Veranstaltungsreihe in der Kieler Schaubude übernahm und seitdem die Slammer-Szene in Schleswig-Holstein prägt. Inzwischen sind Poetry Slams regelmäßiger Programmpunkt im Kühlhaus.

Als Gäste im Galwikpark werden am Sonntag Michelle Boscheit, Tim Jürgensen, Annika Vahl und Björn Katzur erwartet – und möglicherweise der eine oder andere Spontan-Slammer. Denn am Nachmittag ab 13 Uhr bietet Björn Högsdal einen Workshop im Ex-Sultanmarkt an. Wer danach mutig genug ist, kann sich direkt am Abend dem Publikum im Galwikpark stellen. Anmeldungen für den Workshop sind bei der Kunst- und Kulturbaustelle 8001 möglich. Der Workshop und die Veranstaltung sind kostenlos, wer möchte, kann etwas spenden. Zwischen den Poetry Slam-Veranstaltungen ist im Ex-Sultanmarkt das Theaterstück „Gier“ ab 18 Uhr zu sehen.